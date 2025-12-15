Francesco Gaetano Caltagirone risponde alle recenti accuse di manovre segrete e patteggiamenti nascosti legati a Mediobanca e Delfin. L'imprenditore si difende energicamente, smentendo qualsiasi accordo occulto e chiarendo la propria posizione in merito alle contestazioni sollevate.

Mediobanca, Caltagirone si difende: "Con Delfin nessun patto occulto"

Milano, 15 dicembre 2025 – Accuse di manovre segrete. Patteggiamenti nascosti. Francesco Gaetano Caltagirone non ci sta. E, davanti al cda della sua finanziaria, smonta punto per punto le contestazioni della procura di Milano. Lo fa con numeri, date e una ricostruzione minuziosa degli acquisti di azioni Mediobanca e dei comportamenti in assemblea. Secondo il finanziere-editore romano, gli acquisti di titoli tra il suo gruppo e Delfin “non sono stati coordinati, differenziandosi negli anni per entità e tempistiche”. Quanto ai voti, “nella gran parte dei casi sono stati divergenti”. Una precisazione che si spiega analizzando il comportamento nelle assemblee: tra il 2021 e il 2024, su 35 delibere, 13 volte Delfin e Caltagirone hanno votato in modo opposto, solo due volte in modo identico. Quotidiano.net

