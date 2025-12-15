Mediobanca Caltagirone si difende | Con Delfin nessun patto occulto
Francesco Gaetano Caltagirone risponde alle recenti accuse di manovre segrete e patteggiamenti nascosti legati a Mediobanca e Delfin. L'imprenditore si difende energicamente, smentendo qualsiasi accordo occulto e chiarendo la propria posizione in merito alle contestazioni sollevate.
Milano, 15 dicembre 2025 – Accuse di manovre segrete. Patteggiamenti nascosti. Francesco Gaetano Caltagirone non ci sta. E, davanti al cda della sua finanziaria, smonta punto per punto le contestazioni della procura di Milano. Lo fa con numeri, date e una ricostruzione minuziosa degli acquisti di azioni Mediobanca e dei comportamenti in assemblea. Secondo il finanziere-editore romano, gli acquisti di titoli tra il suo gruppo e Delfin “non sono stati coordinati, differenziandosi negli anni per entità e tempistiche”. Quanto ai voti, “nella gran parte dei casi sono stati divergenti”. Una precisazione che si spiega analizzando il comportamento nelle assemblee: tra il 2021 e il 2024, su 35 delibere, 13 volte Delfin e Caltagirone hanno votato in modo opposto, solo due volte in modo identico. Quotidiano.net
Mediobanca, Caltagirone: "Con Delfin acquisti non coordinati e differenziati". La nota completa del Cda - Sulla presunta effettuazione di acquisti coordinati di azioni Mediobanca tra Delfin e il Gruppo Caltagirone, gli acquisti "non sono stati coordinati, differenziandosi invece negli anni per entità e te ... affaritaliani.it
Inchiesta Mediobanca, Caltagirone respinge le accuse dei pm: «Nessun acquisto coordinato con Delfin» - La società nega le ricostruzioni della procura e annuncia: «Sottoporremo le prossime scelte a pareri indipendenti per evitare strumentalizzazioni» ... open.online
Ecco tutte le mosse del governo che hanno favorito le manovre di Caltagirone e Delfin in Mps e Mediobanca. Estratto di un approfondimento di Stefano Feltri su Appunti. https://www.startmag.it/economia/governo-caltagirone-delfin-mediobanca/ - facebook.com facebook
Piazza Affari, focus sui titoli Mps e Mediobanca: un documento di Consob del 15 settembre esclude l'ipotesi di un patto occulto tra Caltagirone, Milleri e Lovaglio. Le indagini finora sono costate a Mps il 14% della sua capitalizzazione di mercato. Il servizio di x.com