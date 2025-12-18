Capitolo San Matteo | entra in funzione la stazione di ricarica di bus elettrici del Comune

È arrivata una svolta eco-friendly per il Capitolo San Matteo, con l’attivazione della nuova stazione di ricarica per autobus elettrici. Un passo importante verso un trasporto più sostenibile, che rafforza l’impegno dell’amministrazione comunale per ridurre l’impatto ambientale e promuovere soluzioni innovative. Questa infrastruttura rappresenta un segnale concreto di attenzione alla mobilità verde e al benessere della comunità.

È entrata in funzione la stazione di ricarica di bus elettrici realizzata dall'amministrazione comunale al Capitolo San Matteo. Attualmente la stazione elettrica è dimensionata per una potenza di 1,4 MW e dispone di 5 colonnine ognuna da 180 kw dotate di 2 punti di ricarica: contemporaneamente.

