Torna Underrated Comedians, il live podcast & show che unisce interviste informali, monologhi e improvvisazione, il tutto immerso in un’atmosfera conviviale fatta di chiacchiere, risate e cocktail. Il nuovo appuntamento da segnare in agenda è mercoledì 28 gennaio, a partire dalle 19.30, negli.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Leggi anche: 'Movèmbar', il mese dedicato alla prevenzione maschile si apre con la comicità di Alessandro Ciacci

Leggi anche: Cosa vedere da Wao Isola durante Bookcity Milano 2025

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Wao Isola presenta Underrated comedians, il live podcast dedicato alla nuova comicità italiana; Underrated Comedian: podcast live con Luca Anselmi, ospite Marco Moretti.

Fuorisalone 2025: Wao IsolaInstallazioni visionarie, performance artistiche e musica dal vivo. Anche quest’anno Wao Isola apre le sue porte per la Milano Design Week con un calendario ricco di appuntamenti, esposizioni e ... ilgiorno.it

Ex Isola Verde Taranto, Turco presenta emendamento al Milleproroghe - facebook.com facebook