da wao - we are open il podcast si fa live | conversazioni cultura pop e imprenditoria

Il live podcast di Maria Cafagna, AUTONOMA, ha riempito il Bar Bistrot di WAO Isola sabato 21 febbraio, attirando un pubblico numeroso. La causa è l’interesse crescente per conversazioni su cultura pop e imprenditoria, che spinge gli spettatori a partecipare di persona. L’evento ha coinvolto giovani e appassionati, creando un’atmosfera vivace e interattiva. La sala si è riempita in pochi minuti, dimostrando come il format stia conquistando sempre più fan.

I podcast non si ascoltano più soltanto in cuffia. Negli spazi WAO - We Are Open si vivono dal vivo. Sabato 21 febbraio, il Bar Bistrot di WAO Isola ospiterà AUTONOMA, il live podcast di Maria Cafagna, che per il suo primo appuntamento dal vivo registra il tutto esaurito. Un segnale chiaro: la voglia di incontrarsi offline è più forte che mai. L'evento - a metà tra cineforum e gruppo di autocoscienza - vedrà Maria dialogare con la scrittrice Carolina Capria e con l'autrice e filosofa Silvia Grasso. Al centro della conversazione, Wuthering Heights, l'ultimo adattamento cinematografico del romanzo di Emily Brontë diretto da Emerald Fennell: un pretesto per parlare di romanticismo, ossessioni, potere e rappresentazione contemporanea dei sentimenti.