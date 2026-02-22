Conte vara il tridente giovane | Vergara Hojlund e Alisson Santos che è il più grande dei tre

Il tecnico del Napoli ha deciso di puntare su un tridente composto da Vergara, Hojlund e Alisson Santos, il più esperto tra i tre. Questa scelta deriva dalla voglia di rafforzare l’attacco con giovani talenti, dando loro maggiore spazio in campo. Vergara, Hojlund e Santos si sono allenati intensamente nelle ultime settimane, mostrando grande sintonia. La formazione vuole testare questa combinazione in vista delle prossime partite ufficiali.

Conte rivoluziona ancora il Napoli. In attacco si affida alla freschezza e al coraggio. Piazza in prima linea Vergara, Hojlund e Alisson Santos. Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: Un tridente di 23 anni. Media perfetta, tre per ventitré che fa 69, un inedito assoluto: Vergara, Alisson e Hojlund. La prima insieme dal primo minuto. Quello che Conte è pronto a lanciare oggi a Bergamo sarà un attacco mai visto, e la variabile si chiama Alisson. Il più grande del trio, l’unico 2002 in mezzo ai 2003, 23 anni (e cinque mesi) compiuti il 27 settembre scorso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

