pnrr la procura europea chiede 16 arresti per corruzione per docenti e ricercatori italiani

La Procura europea ha richiesto 16 arresti per corruzione, coinvolgendo docenti e ricercatori italiani. L’indagine si concentra su tangenti che hanno influenzato l’assegnazione di forniture informatiche, in cambio di favori su progetti finanziati dal Pnrr. Le indagini partono dalla scuola Falcone di Palermo e si estendono a università di prestigio in Campania, Lombardia e altre regioni. Le autorità continuano a raccogliere prove su questa rete di corruzione.

Dalla scuola Falcone dello Zen di Palermo si allarga a prestigiose università in Campania, fra cui la Federico II, il Cnr e alla fondazione Minoprio in Lombardia l ‘indagine sulle mazzette in cambio di forniture informatiche per progetti finanziati con fondi del Pnrr. L’indagine dell’ufficio palermitano della procura europea è nata dallo scandalo che ha coinvolto l’ex preside Daniela Lo Verde. Sedici persone rischiano di finire agli arresti domiciliari. I procuratori europei Amalia Luise e Geri Ferrara hanno chiesto gli arresti domiciliari per 16 indagati. Il gip di Palermo ha già iniziato gli interrogatori preventivi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Corruzione e fondi Ue, la Procura europea chiede l'arresto di 16 docenti e ricercatori italiani. "Con il tesoretto compravano pc e tv"La Procura europea ha richiesto l’arresto di 16 docenti e ricercatori italiani coinvolti in un’indagine sulla corruzione legata ai fondi europei.

La Procura europea chiede l’arresto di 16 docenti universitari, ricercatori e manager. “Tangenti su appalti finanziati con fondi Ue e Pnrr”La Procura europea ha richiesto l’arresto di 16 professori, ricercatori e manager coinvolti in un caso di corruzione.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Pini, esposto alla Procura europea; Ceccano, Inchiesta The good lobby: il gip rinvia la decisione al 15 aprile; Nuovo esposto degli ambientalisti contro il Parco Marittimo a Lido di Savio; The Good Lobby, udienza preliminare per gli arresti a Ceccano: decisione ad aprile.

Corruzione, la Procura europea chiede l’arresto di 16 docenti e ricercatori italiani. Con il tesoretto compravano pc e tvL'inchiesta della Procura Europea riguarda la Campania e la Sicilia: i docenti avrebbero fatto in modo che gli enti presso cui lavoravano affidassero le loro forniture a determinate società informatic ... affaritaliani.it

Corruzione fondi UE, Procura europea chiede arresto di 16 tra docenti e ricercatoriLeggi su Sky TG24 l'articolo Corruzione fondi UE, Procura europea chiede arresto di 16 tra docenti e ricercatori ... tg24.sky.it

Ravennawebtv. . Salviamo i pini: "Esposto alla Procura Europea: il Parco Marittimo non rispetta i criteri del Pnrr" Dopo che il Tar ha dato il via libera all’abbattimento dei 30 pini di Lido di Savio il gruppo ‘Salviamo i pini’ tenta il tutto e per tutto con un esposto all - facebook.com facebook