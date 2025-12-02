Ponte all' orizzonte nuova delibera Cipess dopo lo stop della Corte dei conti | cantieri ancora lontani

Novità importanti da confronto tecnico sul progetto del Ponte sullo Stretto, convocato all’indomani delle motivazioni con cui la Corte dei conti ha respinto la delibera Cipess da 13,5 miliardi destinata all’infrastruttura. Ieri, al tavolo, presieduto dal sottosegretario alla Presidenza del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Ponte sullo Stretto, il governo si piega: delibera Cipess da rifare - Vertice a Palazzo Chigi dopo la bocciatura della Corte dei conti: sarà riscritta una serie di atti, slitta di mesi l’apertura dei cantieri ... Riporta repubblica.it

Ponte sullo Stretto, gara tutta da rifare: i timori di Chigi e Mit. Salvini: “Vado avanti” - Per la Corte dei conti serve un nuovo appalto ... repubblica.it scrive

Ponte sullo Stretto. Nota di Palazzo Chigi dopo motivazioni delibera Corte dei Conti - Il Governo è convinto che si tratti di profili con un ampio margine di chiarimento davanti alla stessa Corte, in un confronto costruttivo ... Segnala ilmetropolitano.it

Ponte sullo Stretto: la Corte dei conti boccia il progetto - Il 29 ottobre la Corte dei conti ha respinto, negando il visto di legittimità, la delibera del Cipess (Comitato ... Scrive gazzetta.it

Ambiente, appalti, pareri assenti. Perché la Corte dei Conti ha bocciato la delibera Ponte - La Corte dei conti smonta l’iter del Ponte sullo Stretto: violazioni delle direttive Habitat e Appalti, pareri tecnici ignorati ... Lo riporta quotidianodelsud.it

Nuova frenata per il Ponte sullo Stretto. La Corte dei Conti sta valutando la documentazione - Frenata per il ponte sullo Stretto, il maxi progetto per la costruzione di un ponte stradale e ferroviario tra i comuni di Messina e Villa San Giovanni; un’opera gigantesca ideata per collegare in ... Secondo blitzquotidiano.it