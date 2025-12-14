GIANLUCA GAZZOLI | DALLA RADIO E DAL WEB FINO AL TEATRO ARISTON DI SANREMO
Questa sera in diretta alle ore 21.30 circa su Rai1, andrà in onda “Sarà Sanremo” condotto da Carlo Conti e Gianluca Gazzoli, ovvero il finale di “Sanremo Giovani” e la sfilata in studio dei Big in gara al prossimo “Festival di Sanremo 2026”. Ad annunciare la presenza del giovane conduttore a febbraio sul palco dell’Ariston, in occasione delle puntate in cui saranno presenti le nuove proposte, è stato lo stesso Conti durante la conferenza stampa di “Sarà Sanremo”. Classe 1988, podcaster e conduttore televisivo e radiofonico, Gazzoli ha all’attivo diverse esperienze, oltre a non aver mai rinunciato al suo percorso nel mondo del web grazie ai format da lui prodotti tra storie e narrazioni trasversali. Bubinoblog
