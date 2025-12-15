Enel Store apre a Lecco Brescia e Monza | luoghi di connessione coi clienti che cercano soluzioni energetiche efficienti e personalizzate
Enel Store apre a Lecco, Brescia e Monza, offrendo nuovi spazi di incontro dedicati a soluzioni energetiche innovative e personalizzate. Le inaugurazioni, in programma il 16, 17 e 18 dicembre, saranno caratterizzate da eventi con musica e incontri, creando un punto di riferimento per clienti e cittadini interessati a soluzioni sostenibili e all’avanguardia nel settore energetico.
Milano, 15 dicembre 2025 – Incontri, musica e soluzioni energetiche all’avanguardia per la clientela: tre giornate di festa andranno in scena il 16, 17 e 18 dicembre a Lecco, Brescia e Monza, dove saranno ufficialmente aperti al pubblico i nuovi Store Enel. Più di semplici punti vendita o di consulenza, ma veri e proprio luoghi di connessione con i clienti che cercano soluzioni energetiche efficienti e personalizzate. Si tratta di ambienti frutto di un concept innovativo, attraverso il quale Enel intende sempre di più mettere il cliente al centro dei propri prodotti e servizi. Le tappe del tour . Ilgiorno.it
Il Gruppo guidato da Flavio Cattaneo apre le inaugurazioni a tutta la cittadinanza con intrattenimento musicale e le mascotte di Milano Cortina 2026.
