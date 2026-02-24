Playoff Champions stasera Inter-Bodø | per Chivu rimonta possibile

Cristian Chivu afferma che l'Inter può recuperare dopo la sconfitta 1-3 contro il BodøGlimt, che rende difficile la qualificazione ai playoff di Champions. La squadra nerazzurra, forte del vantaggio di dieci punti in campionato, si concentra sulla sfida in Norvegia, dove deve vincere per passare il turno. I giocatori sono determinati a dimostrare che la rimonta è possibile, affrontando con intensità la partita di questa sera.

Con lo scudetto quasi nel cassetto, visto il +10 in classifica sul Milan, l’ Inter si rituffa in Champions League dove è chiamata ad un compito non facile: ribaltare l’1-3 contro il BodøGlimt nell’andata dei playoff in Norvegia. I nerazzurri saranno privi dell’infortunato Lautaro Martinez, ma recuperano almeno per la panchina Dumfries. “Servirà serenità per capire i momenti, ma anche consapevolezza di poter ribaltare la sfida di andata e grande attenzione perché il Bodo è pericoloso in transizione”, ha avvertito alla vigilia mister Chivu, che senza il capitano si affiderà in attacco alla coppia Marcus Thuram-Pio Esposito. 🔗 Leggi su Lapresse.it

