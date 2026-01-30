Champions League sorteggi playoff | Juventus col Galatasaray Inter-Bodø Glimt Atalanta-Dortmund

Questa mattina a Nyon sono stati ufficializzati gli accoppiamenti dei playoff di Champions League. La Juventus sfiderà il Galatasaray, l’Inter incontrerà il BodøGlimt e l’Atalanta affronterà il Borussia Dortmund. Le partite di andata si giocheranno in trasferta, mentre il ritorno sarà in casa delle squadre italiane.

Definiti a Nyon gli accoppiamenti dei playoff di Champions League. Le tre italiane giocheranno l’andata in trasferta e il ritorno in casa. Ottavi già delineati: possibili incroci di altissimo livello. Sono stati sorteggiati i playoff di UEFA Champions League, passaggio decisivo verso gli ottavi di finale.Le tre squadre italiane rimaste in corsa – Juventus, Inter e Atalanta – affronteranno avversarie di spessore, con la particolarità di disputare l’andata in trasferta e il ritorno in casa, grazie allo status di teste di serie. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

Approfondimenti su Champions League

Questa sera si conosceranno gli accoppiamenti dei playoff di Champions League.

Questa mattina a Nyon sono stati sorteggiati gli spareggi per i playoff della Champions League 202526.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Champions League

Argomenti discussi: Champions League: venerdì i sorteggi playoff per Inter, Juventus e Atalanta; Spareggi Champions: dove vedere il sorteggio; La guida al sorteggio dei playoff di Champions; Champions League, sorteggio playoff: data, orario, dove vederlo in tv e streaming, calendario e regolamento.

Sorteggi Champions League diretta: l'Inter con il Bodo, Atalanta-Dortmund e la Juve contro il GalatasarayLa League Phase di Champions League è terminata. Nessuna delle quattro italiane coinvolte nella massima competizione europea è riuscita a terminare tra le prime otto, posizioni valide per strappare il ... msn.com

Sorteggio dei playoff di Champions League: l’Atalanta di nuovo in Germania contro il BorussiaI PLAYOFF. I nerazzurri affronteranno il Borussia Dortmund: il verdetto del sorteggio di Nyon. La Juve affronterà il Galatasaray e l’Inter il Bodo/Glimt. Meglio evitare il Dortmund, si diceva alla vig ... ecodibergamo.it

: Nei playoff di Champions League l’Inter affronterà i norvegesi del Bodo Glimt; la Juventus il Galatasaray di Victor Osimhen e l’Atalanta il Borussia Dortmund x.com

Champions League, via ai sorteggi dei playoff di Inter, Juventus e Atalanta - facebook.com facebook