Questa sera si è completato il quadro dei playoff di Champions League. L’Inter affronterà il BodøGlimt nelle due partite che si giocheranno tra il 17 e il 25 febbraio. La squadra di Inzaghi cerca l’ingresso agli ottavi di finale, ma dovrà superare l’avversario norvegese in un doppio confronto deciso. La sfida si avvicina e i nerazzurri sono già al lavoro per prepararsi al meglio.

È arrivato il verdetto di Nyon. L’ Inter affronterà il BodøGlimt nel doppio confronto dei playoff di Champions League, in programma tra il 17-18 e il 24-25 febbraio, con in palio l’accesso agli ottavi di finale. Sfuma dunque l’ipotesi del derby emotivo europeo con José Mourinho: il Benfica è stato infatti accoppiato di nuovo al Real Madrid. Per i nerazzurri un avversario insidioso, reduce da un percorso europeo solido e abituato a ritmi intensi. Ora il cammino è tracciato: l’Inter conosce la strada verso gli ottavi. L'articolo Champions League, Inter-BodøGlimt ai playoff proviene da ForzaInter. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Champions League, Inter-Bodø/Glimt ai playoff

Questa sera si conosceranno gli accoppiamenti dei playoff di Champions League.

Questa mattina a Nyon sono stati sorteggiati gli spareggi per i playoff della Champions League 202526.

Argomenti discussi: Il cammino dell'Inter: ai playoff Mourinho o il Bodo. Agli ottavi rischio Manchester City; Sorteggio spareggi Champions League: avversari e regolamento; Tutti i possibili incroci dei playoff di Champions (e la strada verso gli ottavi); Come gioca il Bodo/Glimt, possibile avversaria dell'Inter nei playoff di Champions League: formazione, stelle, allenatore, come sta andando in campionato e in Europa.

