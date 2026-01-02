Nuova rotatoria in via di Maratona ok al progetto definitivo | Traffico più fluido e maggiore sicurezza

È stato approvato il progetto definitivo esecutivo per una nuova rotatoria in via di Maratona, all’incrocio con le vie Portoghese e Mascagni. L’intervento mira a migliorare la fluidità del traffico e aumentare la sicurezza stradale nell’area. La realizzazione della rotatoria rappresenta una risposta concreta alle esigenze di mobilità e sicurezza della zona, contribuendo a una circolazione più ordinata e sicura per automobilisti e pedoni.

Via libera a una nuova rotatoria in via di Maratona. L'opera, il cui progetto definitivo esecutivo è stato approvato nei giorni scorsi dalla giunta comunale, sarà realizzata in corrispondenza dell'incrocio con le vie Portoghese e Mascagni."Traffico più fluido e maggiore sicurezza"L'intervento da. 🔗 Leggi su Baritoday.it

