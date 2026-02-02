Pensioni di febbraio 2026 più basse del previsto ecco perché l’assegno può deludere

Molti pensionati italiani riceveranno in anticipo la notizia che le pensioni di febbraio 2026 saranno più basse del previsto. Il motivo principale sta nei calcoli delle rivalutazioni e nelle variazioni delle aliquote, che hanno portato a un importo inferiore rispetto alle attese. La sorpresa potrebbe essere grande, soprattutto per chi si aspettava una cifra stabile o in crescita. I pensionati si preparano a controllare attentamente il cedolino, temendo qualche scarto rispetto alle aspettative.

Roma, 2 febbraio 2026 – Il cedolino della pensione del mese corrente rischia di sorprendere molti pensionati. Nonostante l'aumento già annunciato, l'importo netto in pagamento lunedì 2 febbraio potrebbe risultare inferiore alle attese. Il motivo non è un errore, ma una combinazione di ritardi negli adeguamenti e trattenute fiscali ancora in corso, che incidono sul netto in pagamento. Pensionati, le prime scadenze in arrivo nel 2026 Perequazione confermata, ma l'aumento non sempre si vede. A partire da gennaio 2026 è entrato in vigore l' adeguamento dell'1,4% degli assegni pensionistici, previsto dal meccanismo di perequazione per il nuovo anno.

