Pensioni di febbraio 2026 più basse del previsto ecco perché l’assegno può deludere

Da quotidiano.net 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Molti pensionati italiani riceveranno in anticipo la notizia che le pensioni di febbraio 2026 saranno più basse del previsto. Il motivo principale sta nei calcoli delle rivalutazioni e nelle variazioni delle aliquote, che hanno portato a un importo inferiore rispetto alle attese. La sorpresa potrebbe essere grande, soprattutto per chi si aspettava una cifra stabile o in crescita. I pensionati si preparano a controllare attentamente il cedolino, temendo qualche scarto rispetto alle aspettative.

Roma, 2 febbraio 2026 – Il cedolino della pensione del mese corrente rischia di sorprendere molti pensionati. Nonostante l’aumento già annunciato, l’importo netto in pagamento lunedì 2 febbraio potrebbe risultare inferiore alle attese. Il motivo non è un errore, ma una combinazione di ritardi negli adeguamenti e trattenute fiscali ancora in corso, che incidono sul netto in pagamento. Pensionati, le prime scadenze in arrivo nel 2026 Perequazione confermata, ma l’aumento non sempre si vede. A partire da gennaio 2026 è entrato in vigore l’ adeguamento dell’1,4% degli assegni pensionistici, previsto dal meccanismo di perequazione per il nuovo anno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

