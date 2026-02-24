Più di Sanremo di mangiare e di bere | Leo Gassmann impazzisce per la Roma

Leo Gassmann si è lasciato andare a una reazione esultante dopo la vittoria della Roma contro la Cremonese, evidenziando quanto tenga alla squadra. La causa di questa passione è il suo amore per il club romano, che lo porta a dimenticare gli impegni del Festival di Sanremo. Nel video condiviso sui social, il cantante romano si vede esultare per il gol di Ndicka, dichiarando che la Roma ha la priorità sulla musica. La scena si è subito diffusa tra i fan.

© Gazzetta.it - Più di Sanremo, di mangiare e di bere: Leo Gassmann impazzisce per la Roma

Alla vigilia del Festival di Sanremo, Leo Gassmann non rinuncia alla sua passione giallorossa. Il cantante romano ha condiviso sui social un video mentre segue la vittoria della Roma contro la Cremonese, esultando per il gol di Evan Ndicka: “La Roma è più importante di Sanremo”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it Più di Sanremo, di mangiare e di bere: Leo Gassman impazzisce per la RomaLeo Gassmann si è lasciato prendere dall’entusiasmo dopo la vittoria della Roma contro la Cremonese, evento che ha scatenato la sua passione per i colori giallorossi. Leo Gassmann in vista di Sanremo: «Più rilassato e pronto, canto un arrivederci»Leo Gassmann si presenta più rilassato e sicuro di sé in vista del suo ritorno a Sanremo. SANREMO È: LEO GASSMANN Approfondimenti, notizie e discussioni Argomenti: I cantanti di Sanremo 2026, la classifica di chi ha partecipato più volte al Festival; I look nella storia del Festival di Sanremo: da Adriano Celentano a Elodie i più belli di tutti i tempi; Festival di Sanremo 2026, che cosa sappiamo finora; Sanremo 2026, il messaggio (e l'avvertimento) di Laura Pausini. La conferenza stampa inaugurale di Sanremo 2026: emozione, ricordi e anticipazioniTanti generi musicali, molti giovani debuttanti e la voglia che su tutto trionfi la musica. E poi un omaggio sentito a Pippo Baudo ... rainews.it Green Carpet di Sanremo 2026, bagno di folla per gli artisti: fiori e sorrisi regalati ai fan fuori dall’AristonFra i più attesi dal pubblico davanti al Teatro ci sono Arisa, Tredici Pietro ed Elettra Lamborghini ... msn.com Chi Magazine. . L’ultima sera prima del via al Festival di Sanremo Ecco sul red carpet Leo Gassmann, Enrico Nigiotti, Patty Pravo, Sayf, Ermal Meta, Le Bambole di Pezza, Sal Da Vinci, Luchè, Arisa, Fedez e Marco Masini, Fulminacci. #chimagazine #sanre - facebook.com facebook VIDEO - Leo #Gassmann cuore giallorosso: "La #Roma è più importante di Sanremo!" #ASRoma x.com