Leo Gassmann si presenta più rilassato e sicuro di sé in vista del suo ritorno a Sanremo. Nell’incontro con la stampa, il cantante ha detto di essere pronto a salire sul palco, anche se questa volta si sente più tranquillo. Con un “arrivederci” in tasca, Gassmann si prepara a vivere la sua esperienza, sperando di lasciare il segno anche questa volta.

Ecco cosa ha raccontato Leo Gassmann nell’incontro con la stampa in vista della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026. Leo Gassmann è stato il protagonista di un incontro con la stampa, al quale abbiamo partecipato, per parlare della sua prossima partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con il brano Naturale: «La canzone dal vivo rende, va interpreta con il cuore, è moderna a livello di scrittura, è l’unica dell’album che non ho scritto da solo, mi è arrivata da tre ragazzi bravissimi, l’ho provinata, mi ha emozionato, l’ho mandata a Carlo. Racconta di un arrivederci, un tema che crea enigmaticità, non sai se incontrerai di nuovo quella persona, restare in sospeso mi ha sempre messo in difficoltà, quando ho davanti un punto interrogativo non mi è facile gestirlo ». 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Leo Gassmann in vista di Sanremo: «Più rilassato e pronto, canto un arrivederci»

