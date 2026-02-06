Leo Gassmann in vista di Sanremo | Più rilassato e pronto canto un arrivederci

Da spettacolo.eu 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Leo Gassmann si presenta più rilassato e sicuro di sé in vista del suo ritorno a Sanremo. Nell’incontro con la stampa, il cantante ha detto di essere pronto a salire sul palco, anche se questa volta si sente più tranquillo. Con un “arrivederci” in tasca, Gassmann si prepara a vivere la sua esperienza, sperando di lasciare il segno anche questa volta.

Ecco cosa ha raccontato  Leo Gassmann  nell’incontro con la stampa in vista della sua partecipazione al  Festival di Sanremo 2026. Leo Gassmann  è stato il protagonista di un incontro con la stampa, al quale abbiamo partecipato, per parlare della sua prossima partecipazione al  Festival di Sanremo 2026  con il brano  Naturale: «La canzone dal vivo rende, va interpreta con il cuore, è moderna a livello di scrittura, è l’unica dell’album che non ho scritto da solo, mi è arrivata da tre ragazzi bravissimi, l’ho provinata, mi ha emozionato, l’ho mandata a Carlo. Racconta di un arrivederci, un tema che crea enigmaticità, non sai se incontrerai di nuovo quella persona, restare in sospeso mi ha sempre messo in difficoltà, quando ho davanti un punto interrogativo non mi è facile gestirlo ». 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

leo gassmann in vista di sanremo pi249 rilassato e pronto canto un arrivederci

© Spettacolo.eu - Leo Gassmann in vista di Sanremo: «Più rilassato e pronto, canto un arrivederci»

Approfondimenti su Leo Gassmann Sanremo

Sanremo 2026, Leo Gassmann in gara con Naturale

Leo Gassmann torna sul palco del Festival di Sanremo 2026 con il brano

Sanremo 2026, Leo Gassmann presenta il brano Naturale

Leo Gassmann partecipa al Festival di Sanremo 2026 con il suo nuovo singolo, Naturale.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Leo Gassmann: Ho fatto i primi provini di nascosto dai miei genitori

Video Leo Gassmann: Ho fatto i primi provini di nascosto dai miei genitori

Ultime notizie su Leo Gassmann Sanremo

Argomenti discussi: La doppia anima di Leo Gassmann, dal ritorno a Sanremo al debutto nella miniserie crime di Rai Uno; L'invisibile, il cast della miniserie su Matteo Messina Denaro con Lino Guanciale; Leo Gassmann a Sanremo 2026 tra amore e musica senza barriere; Arianna Di Claudio nella serie ‘L’invisibile’ su Messina Denaro: Racconto l’intimità di chi vive nell’ombra.

leo gassmann in vistaLeo Gassmann, l’hobby (inaspettato) in comune con papà AlessandroLeo Gassmann ha raccontato un insolito hobby che condivide con papà Alessandro, e c’entrano i castelli di sabbia ... dilei.it

Leo Gassmann: «Spero in una politica più umana, la nostra generazione non ha paura delle differenze. Sto dalla parte dei più deboli»Cosa si può capire di una persona parlandole per la prima volta al telefono? Forse poco, ma nel caso di Leo Gassmann, tantissimo. Sarà perché i testi delle sue canzoni raccontano molto delle emozioni ... vanityfair.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.