Pistocchi su Allegri | Sicuri che sia lui l’uomo giusto per il Milan?

Maurizio Pistocchi ha criticato la prestazione dei rossoneri contro il Parma a San Siro, mettendo in dubbio la scelta di Allegri come allenatore. Secondo l’esperto, la squadra mostra segnali di insicurezza e poca fluidità in campo, sollevando dubbi sulla capacità del tecnico di guidarla. Pistocchi sottolinea che il Milan ha bisogno di cambiamenti concreti per migliorare i risultati. La questione sulla leadership di Allegri resta aperta.

La sconfitta del Milan che ha interrotto la striscia durata ben 24 giornate, ha fatto molto discutere. Contro il Parma a San Siro, i rossoneri di Allegri hanno perso 1-0 grazie ad un gol, molto discutibile, di Troilo. Oltre all'aspetto arbitrale, molti hanno discusso della prestazione fornita dai rossoneri, che non sono stati in grado di rompere la difesa della formazione di Cuesta. A parlare di questa tematica è stato anche il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi tramite il suo profilo X. Ecco, di seguito, le sue parole: Le dichiarazioni di Pistocchi sulla partita del Milan: "A oggi, 2322026 il Milan di Allegri, con una sola competizione da fare e nessuno stress da trasferte in giro per l’Europa sta a -10 dall’Inter, perde punti con le piccole che difendono con il blocco basso, dimostra una cronica incapacità a sviluppare un efficace gioco offensivo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Sicuri che Maresca sia l’uomo giusto per il dopo Guardiola al Manchester City? (Athletic)Enzo Maresca si presenta come uno dei nomi più caldi per sostituire Guardiola al Manchester City.

Quando allenava, Wenger non parlava mai di calcio. Sicuri che sia l’uomo giusto per migliorare il football?Durante la sua carriera, Wenger ha spesso evitato di discutere di calcio in modo diretto.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Pistocchi durissimo su Allegri: Il -10 dall’Inter ricorda stagione tragicomica. Siete sicuri che…; Pistocchi ha visto un altro campionato. Il duro attacco ad Allegri e la domanda al Milan: Sicuri sia l'uomo giusto?; Pistocchi: Milan di Allegri ricorda la tragicomica Juve 23/24: finì a -24. Siete sicuri che…; Pistocchi contro Allegri: Sicuri sia l'uomo giusto? La stagione ricorda quella tragicomica della Juve...

Pistocchi contro Allegri: Sicuri sia l'uomo giusto? La stagione ricorda quella tragicomica della Juve 23/24La seconda sconfitta del Milan in campionato, ragionevolmente, ha fatto discutere. E non solo per le discusse decisioni dell'arbitro Piccinini ma anche per quello che ... milannews.it

Pistocchi su Allegri: La sua stagione ricorda quella tragicomica della Juventus 2023/24, quando fu in lotta con l’Inter sino a febbraio, poi...Su X il giornalista Maurizio Pistocchi ha analizzato il rendimento di Max Allegri con il Milan: A oggi, 23/2/2026 il #Milan di #Allegri, con una sola competizione da fare e ... tuttojuve.com

Pistocchi contro Allegri: "Sicuri sia l'uomo giusto La stagione ricorda quella tragicomica della Juve 23/24" x.com

Pistocchi durissimo su Allegri: "Il -10 dall'Inter ricorda stagione tragicomica. Siete sicuri che..." - facebook.com facebook