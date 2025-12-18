Sicuri che Maresca sia l’uomo giusto per il dopo Guardiola al Manchester City? Athletic

Enzo Maresca si presenta come uno dei nomi più caldi per sostituire Guardiola al Manchester City. Con una solida esperienza alle spalle e una visione innovativa del gioco, il suo nome si fa spazio tra i favoriti. Resta da capire se sarà lui a guidare i Citizens nel prossimo capitolo, oppure se il club opterà per una strada diversa. La sfida è ormai alle porte.

Enzo Maresca è tra i principali candidati a raccogliere l’eredità di Pep Guardiola al Manchester City, qualora il tecnico catalano lasciasse a fine stagione. Il City starebbe valutando possibili alternative nonostante il contratto di Guardiola fino al 2027, con Maresca favorito anche per il suo passato nello staff dei Citizens. Attualmente al Chelsea, l’allenatore italiano ha vinto Conference League e Mondiale per Club, ma alcune dichiarazioni recenti hanno alimentato dubbi sul suo futuro a Londra. Lo scrive il Daily Mail Al Chelsea non è piaciuto lo sfogo di Maresca. Secondo Athletic, la partenza del 54enne tecnico potrebbe avvenire alla fine della stagione in corso, con un incombente punto interrogativo sulla decisione che verrà presa verso la fine della stagione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

