Quando allenava Wenger non parlava mai di calcio Sicuri che sia l’uomo giusto per migliorare il football?

Durante la sua carriera, Wenger ha spesso evitato di discutere di calcio in modo diretto. Recentemente, un’analisi di Athletic mette in dubbio la sua efficacia nel ruolo di responsabile dello sviluppo globale del calcio alla FIFA. Questa riflessione invita a valutare se la sua esperienza e il suo approccio siano ancora adatti a guidare l’evoluzione del calcio internazionale.

In un'analisi pubblicata da Athletic, si mette in discussione il ruolo di Arsène Wenger come capo dello sviluppo globale del calcio alla Fifa. Wenger è adatto al ruolo che ricopre: i dettagli. Si legge su Athletic: Wenger, naturalmente, è stato una volta uno dei grandi rivoluzionari del calcio. Le sue riforme come allenatore dell'Arsenal hanno costretto tutti a riconsiderare il proprio approccio allo sport: la preparazione fisica, il multiculturalismo delle rose, l'idea che il calcio dovesse essere giocato come se fosse un ramo delle arti. Cronometrava gli esercizi di allenamento affinché durassero precisamente 15 minuti, e non un secondo di più.

