La Regione Lombardia ha approvato un ordine del giorno che impegna le risorse necessarie per completare la pista ciclabile tra Pieve Emanuele e Lacchiarella-Villamaggiore. L’intervento mira a rafforzare le connessioni ciclabili nella zona, promuovendo mobilità sostenibile e sicurezza per gli utenti. La decisione rappresenta un passo importante per il potenziamento delle infrastrutture dedicate alla mobilità dolce nel territorio.

Ciclabile Pieve-Lacchiarella, Ottenute risorse per il completamento del collegamento. Regione Lombardia, ha approvato un ordine del giorno, che impegna la Giunta regionale a stanziare le risorse necessarie al completamento di un’importante opera di collegamento della rete ciclabile tra Pieve Emanuele e Lacchiarella-Villamaggiore. Un tassello per chi si muove sulle due ruote fondamentale che collega il binaschino al rozzanese. "Realizzare collegamenti ciclabili sicuri rappresenta un’alternativa strategica per la viabilità di un territorio, come quello del Sud Milano che, a causa di decenni di scelte sbagliate è costretto a vivere sommerso dal traffico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pista ciclabile Pieve-Lacchiarella: "Soldi per il completamento in arrivo"

Leggi anche: Via Ausonia, il cordolo della pista ciclabile è rotto e pericoloso

Leggi anche: Pista ciclabile, parte il cantiere. Un investimento da 400mila euro

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Pista ciclabile Pieve-Lacchiarella: Soldi per il completamento in arrivo.

Pieve di Cadore. Pista ciclabile pericolosa: il Consiglio chiede ad Anas di intervenire - Cantieri sempre più operativi per le varianti in valle del Boite e le problematiche emerse per la ciclabile con i lavori per la variante alla statale di Alemagna a Tai sono ... ilgazzettino.it

Lacchiarella, previste rotatorie e ciclabile per aiutare i pendolari - Ampliamento della rotatoria in ingresso paese, nuova rotatoria all’altezza della Sigemi e nuova strada in uscita dal Comune, oltre alla rete ciclabile che metterà in collegamento il territorio con ... laprovinciapavese.gelocal.it

Sono arrivati i ’paracarri’ Ma non su tutta la ciclabile - "L’operazione si è fermata in via Pieve, all’incrocio con via Spagna" Perché i "paracarri" sono stati installati solo ... ilrestodelcarlino.it

La ciclabile con «salto di corsia»: la pista sparisce alla fermata di bus e metro. Al Colosseo è invasa dai turisti x.com

La Prealpina. . Pista ciclabile in viale Belforte a Varese, questa mattina il confronto sul posto tra Comune, Ascom, megozianti e Consiglio di quartiere. GUARDA E ASCOLTA l'intervista di Adriana Morlacchi a Roberto Tanzi (direttore Confcommercio Asc - facebook.com facebook