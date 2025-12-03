Vigili del Fuoco si celebra Santa Barbara E il 27 febbraio ci sarà una nuova festa nazionale

Il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena celebrerà giovedì Santa Barbara, patrona del Corpo. La funzione religiosa è in programma alle 9,30 all’abbazia di San Mercuriale. “Questo significativo appuntamento rappresenta l'occasione per affermare il legame con la comunità”. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

"Siamo e saremo per sempre Vigili del Fuoco" Alle prime luci dell'8 dicembre, i Vigili del Fuoco di Roma salgono a 27 metri con l'autoscala per deporre una Corona di fiori tra le braccia della Madonna in Piazza di Spagna. Una devozione che tocca nel profond - facebook.com Vai su Facebook

CAMPAGNA DI PREVENZIONE ANDROLOGICA 2025 PER I DIPENDENTI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO È possibile prenotarsi al numero 3516710339 dalle 15:00 alle 18:00: posti disponibili sono limitati a 200 #Vigilidelfuoco. Vai su X

