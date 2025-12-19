Pirelli Cyber Tyre fa il pieno di premi | tre riconoscimenti internazionali per la sicurezza guidata dai dati

Pirelli Cyber Tyre conquista il mondo premiando l’innovazione e la sicurezza. Dopo aver ricevuto il riconoscimento negli USA come tecnologia più innovativa, la soluzione digitale ha ottenuto altri tre prestigiosi premi internazionali. Questi riconoscimenti testimoniano la leadership di Pirelli nel settore, sottolineando come i sistemi digitali stiano rivoluzionando il mondo dell’automotive e ridefinendo i standard di sicurezza e innovazione.

© Ilgiornale.it - Pirelli Cyber Tyre fa il pieno di premi: tre riconoscimenti internazionali per la sicurezza "guidata dai dati" Dopo essere stata premiata un mese fa negli USA come la tecnologia più innovativa nel settore dei pneumatici (Autotech Breakthrough Awards), Pirelli Cyber Tyre ha ricevuto altri tre prestigiosi riconoscimenti internazionali: in Francia, all'ottava edizione degli Automobile Awards, nella categoria "Sicurezza"; da Autobest, giuria indipendente del settore automotive che rappresenta 32 Paesi europei; e dalla statunitense Frost & Sullivan, che ha nominato Pirelli "Company of the year" per la portata innovativa di Cyber Tyre, tecnologia che "evidenzia come i sistemi digitali siano in grado di ridefinire anche i componenti tradizionali dell'automotive", come si legge nelle motivazioni.

Pirelli, altri tre riconoscimenti internazionali per il sistema Cyber Tyre - Pirelli Cyber Tyre, sistema hardware e software capace di raccogliere dati dai sensori nei pneumatici ed elaborarli tramite algoritmi proprietari comunicando in tempo reale ... motori.ilmessaggero.it

Il Cyber Tyre premiato in Europa e in Usa per la sicurezza hi-tech - A NATALE Q PREMIUM & ZERO PUBBLICITÀ a soli €25 invece di €46,80 ... quattroruote.it

PIRELLI: IL SUO INNOVATIVO SISTEMA CYBER TYRE PREMIATO IN TUTTO IL MONDO Pirelli continua a sorprendere! Dopo il riconoscimento negli USA agli Autotech Breakthrough Awards, il sistema Cyber Tyre conquista altri tre prestigiosi premi intern - facebook.com facebook

