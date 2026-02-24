Pioniere in radio intorno all’Ariston Brogi radici nel paese dei ritornelli

Enzo Brogi ha raccontato la serata al festival dall’Ariston, portando in onda le sue impressioni e le novità. La sua presenza nasce da un impegno continuo nel portare le voci del paese sui palchi più importanti. Durante le trasmissioni, ha condiviso dettagli sulla serata e sulle esibizioni, offrendo un punto di vista diretto agli ascoltatori. La sua attività dimostra come il suo lavoro si radichi profondamente nel territorio, mantenendo viva la tradizione radiofonica locale.

di Enzo Brogi L'introduzione era affidata alla mia voce: un resoconto della serata nel collegamento mattutino, curiosità ed anteprime in quello del pomeriggio. Le interviste ai cantanti venivano preregistrate, da Bruno Bacci che curava anche la regia tecnica, alle prese con un piccolo miracolo: mixare la diretta con le registrazioni attraverso un aggeggio artigianale collegato a un telefono di bachelite grigio. Le radio ci chiamavano all'orario stabilito e noi entravamo in onda, rivolgendoci proprio agli ascoltatori di quella radio. Diplomati in giornalismo artigianale e in tecnologia fai-da-te.