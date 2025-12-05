Editoria presidente Confindustria Radio Tv Antonio Marano | Big tech danneggiano nostri media controllano informazione senza investire nel Paese

Mentre gli editori tradizionali rispondono civilmente e penalmente dei contenuti trasmessi, le piattaforme si sottraggono a obblighi e verifiche, anche quando diffondono materiali violenti o lesivi. “Se lo fate voi, lo fa la RAI, lo fa qualsiasi emittente immediatamente viene sanzionato”, ricorda Ma. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Editoria, presidente Confindustria Radio Tv Antonio Marano: “Big tech danneggiano nostri media, controllano informazione senza investire nel Paese”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

In un editoriale per ServizioCivileMagazine il presidente Enrico Maria Borrelli spiega perché, oggi, imporre la leva sarebbe culturalmente sbagliato, socialmente regressivo ed economicamente insostenibile. L’unica strada percorribile: rafforzare il Servizio Civi - facebook.com Vai su Facebook

Il Presidente Mattarella è intervenuto alla V Edizione degli Stati generali della Natalità Vai su X

Marano (Confindustria Radio Tv) contro Big tech: “Non investono sul territorio. E ora costruiscono auto senza radio” - 5, ha lanciato l'allarme: 'Senza le antenne sui veicoli, saranno le grandi piattaforme a controllare ciò che potremo ascoltare' ... adnkronos.com scrive

Marano (Rai, Confindustria Radio Tv) contro le Big tech: “Non investono sul territorio” - 5, ha lanciato l'allarme: "Senza le antenne sui veicoli, saranno le grandi piattaforme a controllare ciò che potremo ascoltare" ... Scrive ilcorrieredelgiorno.it

Antonio Marano (Presidente Confindustria Radio Tv) a RTL 102.5: “Le big tech, non investono sul territorio” - 5, all’interno di “Non Stop News” con Enrico Galletti, Giusi Legrenzi, Massimo Lo Nigro e Lucrezia Bernardo, per spiegare ... Come scrive touchpoint.news

Il grido d'allarme di Antonio Marano, Presidente Confindustria Radio Tv, a RTL 102.5: "Le big tech non investono sul territorio. Stanno costruendo auto senza radio, la ... - 5 Antonio Marano, Presidente di Confindustria Radio TV, interviene su RTL 102. rtl.it scrive

Il mondo dell’Informazione in rivolta contro le Big Tech: l’appello di Fieg, Aie e Confindustria Radio Tv per chiedere “supporto” al governo - Fieg, Aie e Confindustria Radio Tv lanciano un appello al governo denunciando uno squilibrio di mercato a favore delle Big Tech ... Scrive lanotiziagiornale.it

Confindustria Radio Tv chiede garanzie per risorse alle imprese editoriali - “Garantire le risorse economiche necessarie per assicurare il futuro delle imprese editoriali italiane”. primaonline.it scrive