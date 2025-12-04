Mabèl e le pioniere dello sport che cambiarono il Paese
Da Novella Calligaris a Sara Simeoni, da Paola Pigni a Betty Vignotto a Lea Pericoli: negli Anni 70 le loro imprese sportive e civili si incrociarono con le conquiste sociali e politiche del decennio per tracciare la strada alle generazioni future. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
