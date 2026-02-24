Pilotavano forniture di beni a società amiche in cambio di smartphone chiesto l' arresto per 16 docenti e ricercatori universitari

Una inchiesta della procura europea ha portato all’arresto di 16 docenti e ricercatori universitari, accusati di aver pilotato forniture di beni a società amiche in cambio di smartphone. La causa si basa su intercettazioni e documenti che dimostrano come abbiano influenzato le procedure di appalto pubbliche. Le accuse riguardano anche tentativi di corruzione e di manipolazione delle scelte contrattuali. Gli indagati sono stati raggiunti da ordinanze di custodia cautelare.

Avrebbero indirizzato e influenzato gli atenei in cui insegnavano e lavoravano per ottenere l'affidamento di forniture di beni e servizi a specifiche società informatiche. Da queste poi, come sorta di ricompensa, ottenevano dei veri e propri "tesoretti" che usavano per acquistare a titolo personale diversi dispositivi elettronici. La procura europea (Eppo) ha chiesto l'arresto di 16 tra docenti universitari, ricercatori, insegnanti operanti tra Sicilia e Campania ma anche di una serie di manager e dipendenti di aziende informatiche., Secondo l'accusa formulata dalla procura europea, ci sarebbero gli estremi per portare a processo i docenti e i ricercatori universitari per i reati di corruzione propria - cioè per omettere, ritardare o compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio - e per turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente.

