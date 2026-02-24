cresta su fondi ue chiesto arresto docenti e ricercatori per corruzione

Un'indagine condotta dalla Procura Europea ha portato alla richiesta di arresto di 16 persone tra docenti universitari, ricercatori e manager di società informatiche, coinvolti in un caso di corruzione. Le accuse riguardano pratiche illecite nel processo di selezione dei contratti e l’uso di fondi europei destinati alla ricerca. Le indagini hanno scoperto pratiche irregolari che hanno influenzato decisioni e assegnazioni di finanziamenti pubblici. La situazione rimane sotto stretta osservazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Procura Europea (Eppo) ha chiesto l’arresto di 16 tra docenti universitari, ricercatori e insegnanti e di alcuni manager e dipendenti di società informatiche accusati a vario titolo di corruzione propria e turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente. L’inchiesta riguarda la Sicilia e la Campania. Secondo i pm di Eppo, Gery Ferrara e Amelia Luise, i docenti facevano sì che gli enti presso cui lavoravano affidassero le forniture di beni e servizi a determinate società Informatiche ottenendo in cambio un “tesoretto” usato per comprare cellulari, smart tv e pc per uso personale o da regalare a familiari e conoscenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

