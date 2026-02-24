Cede ringhiera a scuola | bambino precipita da quattro metri d' altezza

La cede di una ringhiera ha causato la caduta di un bambino di 9 anni da un terrazzino della scuola Papa Giovanni a Pietra Ligure. Il bambino è rimasto sospeso a quattro metri di altezza prima di cadere e essere soccorso. I soccorritori lo hanno trasportato in ospedale, dove si trova in condizioni preoccupanti. La scena ha attirato l'attenzione di genitori e insegnanti, mentre le autorità verificano le cause del cedimento.

Maria Antonietta e Colombre: “Stiamo insieme da 15 anni. Io ansiosa, lui zen. Siamo come Sandra e Raimondo” L'alunno è stato trasferito d'urgenza in ospedale, dove si trova ricoverato. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco Un bambino di 9 anni è ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo essere precipitato da un terrazzino all'interno della scuola Papa Giovanni di Pietra Ligure (Savona). Ha riportato diverse ferite, ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo le prime informazioni, l'allarme è scattato nella mattinata di oggi 24 febbraio. Il bambino era appoggiato alla ringhiera, che è crollata facendolo precipitare da un'altezza di circa quattro metri in un cortile interno. 🔗 Leggi su Today.it Savona, paura a scuola: cede improvvisamente la ringhiera e un bimbo di 9 anni precipita per quattro metriUna ringhiera si è improvvisamente rotta, causando la caduta di un bambino di 9 anni da un'altezza di quattro metri. Leggi anche: Cede ringhiera a scuola: bimbo di 9 anni precipita da 4 metri