Piero Cassano | Oltre ai Matia Bazar ho contribuito al successo di Ramazzotti Antonella Ruggiero? Irraggiungibile

Piero Cassano ripercorre la sua carriera, dai successi con i Matia Bazar alle collaborazioni con artisti come Eros Ramazzotti, e rivela dettagli inediti su momenti chiave e polemiche, tra cui il rapporto con Antonella Ruggiero.

Piero Cassano ripercorre la storia dei Matia Bazar, dai Sanremo alla collaborazione con Eros Ramazzotti, fino alla polemica con Antonella Ruggiero.

Antonella Ruggiero e Piero Cassano, polemica a distanza tra gli ex Matia Bazar: “Addio difficile alla band, non capirono” - Roma – È polemica a distanza tra Piero Cassano e Antonella Ruggiero, ex componenti dei Matia Bazar nella storica formazione nata cinquant'anni fa a Genova: la lite sarebbe nata dopo l'intervista al ... ilsecoloxix.it

S'intitola "Duci amuri meu", il nuovo videoclip della cantautrice calabrese Cecilia Larosa. Gira attorno a un brano scritto a quattro mani con Piero Cassano e ispirato dal mito di Orfeo ed Euridice.