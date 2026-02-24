Pierina Paganelli Valeria in Aula | Louis disse che aveva parti intime esposte e nessuno l’aveva riconosciuta

Valeria Bartolucci ha raccontato in tribunale che Louis Dassilva ha affermato di aver esposto le parti intime e nessuno lo aveva riconosciuto. La deposizione si concentra sulla discussione tra i coniugi, con Valeria che ha spiegato che suo marito era sceso scalzo e non ha mai pulito le scarpe. La testimonianza rivela dettagli sulla sera dell’accaduto e sul comportamento di Dassilva. La vicenda si svolge nel contesto di un procedimento giudiziario ancora in corso.

Lunga deposizione in Tribunale di Valeria Bartolucci moglie del 35enne Louis Dassilva, unico imputato per l’omicidio di Pierina Paganelli: “Mio marito era sceso scalzo, non ha mai lavato le scarpe”. 🔗 Leggi su Fanpage.it Pierina Paganelli, intercettazioni in carcere con Valeria possono incastrare Louis Dassilva: cosa è emersoGli investigatori credono di aver trovato un elemento chiave nelle intercettazioni in carcere di Valeria Bartolucci. Pierina Paganelli news: Valeria Bartolucci oggi in aula, prima volta da indagataOggi si svolge a Rimini una nuova udienza del processo riguardante l’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto il 3 ottobre 2023. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Omicidio Pierina, Valeria in aula: Le telefonate contro Manuela origliate dal balcone? Ne parlai anche con Louis; In aula è il giorno di Valeria, i suoi avvocati: E' stata intimidita da persone note, i carabinieri indagano; Omicidio Paganelli, Valeria Bartolucci pronta a raccontare la sua verità; Omicidio Pierina Paganelli, la storia del giallo di Rimini e le ultime notizie. Louis Dassilva in aula e Valeria Bartolucci (foto Enea Conti)A Rimini l'udienza per la morte di Pierina Paganelli, uccisa con 29 coltellate. Parla la moglie di Dassilva, l'imputato che aveva un relazione clandestina con Manuela Bianchi, nuora della vittima. Ten ... corrieredibologna.corriere.it Caso Pierina, in aula le telefonate origliate dalla vicinaProsegue in Corte d’Assise a Rimini il processo per l’omicidio di Pierina Paganelli. Al centro dell’udienza di oggi la deposizione di Valeria Bartolucci, moglie dell’imputato Louis Dassilva, accusato ... altarimini.it Omicidio Pierina Paganelli, gli avvocati della moglie di Dassilva: «Ha risposto a tutte le domande» x.com Quarto Grado. . Processo per l’omicidio Pierina Paganelli, lungo interrogatorio in aula per Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, unico indagato per il delitto. Le vostre domande per IL #Quartogrado social alla dottoressa Bruzzone, criminologa e consule - facebook.com facebook