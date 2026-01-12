Pierina Paganelli news | Valeria Bartolucci oggi in aula prima volta da indagata

Da ilrestodelcarlino.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si svolge a Rimini una nuova udienza del processo riguardante l’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto il 3 ottobre 2023. In aula è presente Valeria Bartolucci, per la prima volta indagata nell’ambito dell’inchiesta. La sessione si focalizza sui dettagli delle indagini e sulle testimonianze, contribuendo a chiarire le circostanze del tragico evento.

Rimini, 12 gennaio 2026 – Si è tornati in Aula questa mattina per una nuova udienza del processo a carico di Louis Dassilva, imputato per l’omicidio di Pierina Paganelli, uccisa il 3 ottobre 2023 in via del Ciclamino. La moglie di Dassilva al processo Pierina: "Emozionante vederlo". Video Pierina, il vicino di casa e i filmati della Cam3. Pierina Paganelli con uno dei figli in una foto fornita dalla famiglia, Rimini, 24 settembre 2024. Dal 16 luglio, Ã¨ in carcere come unico indagato per l'assassinio di Pierina, avvenuto il 3 ottobre del 2023, Louis Dassilva, senegalese di 34 anni, vicino di casa della vittima, legato sentimentalmente alla nuora di questa, Manuela Bianchi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

pierina paganelli news valeria bartolucci oggi in aula prima volta da indagata

© Ilrestodelcarlino.it - Pierina Paganelli news: Valeria Bartolucci oggi in aula, prima volta da indagata

Leggi anche: Delitto Pierina Paganelli, Valeria Bartolucci indagata: la moglie di Dassilva accusata di favoreggiamento

Leggi anche: Caso Pierina Paganelli, indagata Valeria Bartolucci: la moglie di Louis Dassilva accusata di favoreggiamento

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Omicidio Pierina Paganelli, Valeria Bartolucci indagata: la moglie di Louis Dassilva accusata di favoreggiamento e false dichiarazioni ai pm; Omicidio Pierina Paganelli, indagata Valeria Bartolucci per false informazioni al pubblico ministero; Caso Pierina Paganelli, indagata Valeria Bartolucci: la moglie di Louis Dassilva accusata di favoreggiamento; Caso Pierina: indagata la moglie di Louis. Valeria è accusata di false informazioni al pm.

pierina paganelli news valeriaPierina Paganelli news: Valeria Bartolucci oggi in aula, prima volta da indagata - Tra i testi attesi anche l’investigatore privato Ezio Denti e il vicino di casa che si era riconosciuto nel filmato della farmacia al centro di una battaglia di perizie ... msn.com

pierina paganelli news valeriaPierina, il vicino di casa e i filmati della Cam3 - La mattinata è dedicata alla testimonianza di Emanuele Neri, vicino di casa della vittima, chiamato a chiarire ... ilrestodelcarlino.it

pierina paganelli news valeriaRimini, delitto di Pierina, si torna in aula: Valeria e il vicino di Pierina tra i testimoni VIDEO - Oggi si torna in Corte d’Assise, dopo la pausa natalizia, per la settima udienza del processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne ... corriereromagna.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.