Pierina Paganelli news | Valeria Bartolucci oggi in aula prima volta da indagata
Oggi si svolge a Rimini una nuova udienza del processo riguardante l’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto il 3 ottobre 2023. In aula è presente Valeria Bartolucci, per la prima volta indagata nell’ambito dell’inchiesta. La sessione si focalizza sui dettagli delle indagini e sulle testimonianze, contribuendo a chiarire le circostanze del tragico evento.
Rimini, 12 gennaio 2026 – Si è tornati in Aula questa mattina per una nuova udienza del processo a carico di Louis Dassilva, imputato per l’omicidio di Pierina Paganelli, uccisa il 3 ottobre 2023 in via del Ciclamino. La moglie di Dassilva al processo Pierina: "Emozionante vederlo". Video Pierina, il vicino di casa e i filmati della Cam3. Pierina Paganelli con uno dei figli in una foto fornita dalla famiglia, Rimini, 24 settembre 2024. Dal 16 luglio, Ã¨ in carcere come unico indagato per l'assassinio di Pierina, avvenuto il 3 ottobre del 2023, Louis Dassilva, senegalese di 34 anni, vicino di casa della vittima, legato sentimentalmente alla nuora di questa, Manuela Bianchi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
