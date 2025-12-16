Arezzo errori e polemiche Partita matta con il Pineto Ravenna ko | chance persa

Una partita emozionante al Comunale, tra Arezzo e Pineto, si conclude con un pareggio ricco di polemiche e momenti di tensione. Sei reti nel primo tempo hanno acceso gli animi, mentre la sconfitta di Ravenna rappresenta un'occasione sfuggita per la squadra locale. Un incontro caratterizzato da errori e decisioni discutibili, che ha lasciato aperti numerosi spunti di riflessione.

© Sport.quotidiano.net - Arezzo, errori e polemiche. Partita matta con il Pineto. Ravenna ko: chance persa di Luca Amorosi Termina con un pari pirotecnico la sfida del Comunale, con sei gol tutti nel primo tempo. Gli amaranto falliscono così l’occasione di agganciare il Ravenna, che a Pesaro esce sconfitto 1-0. Con una vittoria sabato a Sassari l’ diventerebbe comunque campione d’inverno con un punto di vantaggio sui romagnoli. La partita era iniziata in un clima insolito per la protesta della Minghelli, nei primi minuti, contro le trasferte vietate. In campo le novità sono Iaccarino al posto di Chierico, neanche convocato, e l’uso della maglia speciale ispirata alla cappella della Madonna del Conforto. Sport.quotidiano.net Polemica Arezzo-Pistoiese sui favori arbitrali Arezzo, errori e polemiche. Partita matta con il Pineto. Ravenna ko: chance persa - L’arbitro rovina la sfida: gli amaranto prima vanno sotto poi in vantaggio due volte e alla fine arriva un punto. sport.quotidiano.net

