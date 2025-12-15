Il Ravenna perde l' Arezzo non ne approfitta | al Comunale finisce 3-3 col Pineto
Al Comunale, Arezzo e Pineto danno vita a una partita emozionante terminata 3-3. Dopo la sconfitta nel derby, l'Arezzo cerca di rimbalzare, ma il Ravenna non ne approfitta, mantenendo il vantaggio di tre punti in classifica. Una sfida ricca di tensione e spettacolo, che mette in evidenza le ambizioni delle due squadre nel campionato.
L'Arezzo torna in campo al Comunale per il posticipo del lunedì, con avversario l'ostico Pineto. Reduce dalla sconfitta nel derby a Livorno, la squadra di Bucchi vuole ripartire subito per mettere pressione al Ravenna, avanti di tre punti (41 vs 38) e questa sera in campo (in contemporanea con. Arezzonotizie.it
