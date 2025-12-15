Il Ravenna perde l' Arezzo non ne approfitta | al Comunale finisce 3-3 col Pineto

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Comunale, Arezzo e Pineto danno vita a una partita emozionante terminata 3-3. Dopo la sconfitta nel derby, l'Arezzo cerca di rimbalzare, ma il Ravenna non ne approfitta, mantenendo il vantaggio di tre punti in classifica. Una sfida ricca di tensione e spettacolo, che mette in evidenza le ambizioni delle due squadre nel campionato.

il ravenna perde l arezzo non ne approfitta al comunale finisce 3 3 col pineto

© Arezzonotizie.it - Il Ravenna perde, l'Arezzo non ne approfitta: al Comunale finisce 3-3 col Pineto

L'Arezzo torna in campo al Comunale per il posticipo del lunedì, con avversario l'ostico Pineto. Reduce dalla sconfitta nel derby a Livorno, la squadra di Bucchi vuole ripartire subito per mettere pressione al Ravenna, avanti di tre punti (41 vs 38) e questa sera in campo (in contemporanea con. Arezzonotizie.it

21/08/2017 - COPPA ITALIA_ SCONFITTA DI MISURA DELLA TRIESTINA CONTRO IL SUDTIROL

Video 21/08/2017 - COPPA ITALIA_ SCONFITTA DI MISURA DELLA TRIESTINA CONTRO IL SUDTIROL

ravenna perde arezzo approfittaL’Arezzo perde il derby di Livorno, al Benelli il Ravenna può andare a +3 in testa alla classifica - 1) nell'anticipo della 17esima giornata del girone B del campionato di calcio di serie C, rendendo ancora più ... ravennaedintorni.it

ravenna perde arezzo approfittaL’Arezzo cade a Livorno. Prende un gol in fuorigioco e il Ravenna può superarlo - Sconfitta di misura a Livorno per gli amaranto: rigore di Pattarello nel recupero. lanazione.it