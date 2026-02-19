Il programma Basket Bond Lazio ha emesso finora 34 milioni di euro, coinvolgendo 16 aziende locali. La causa di questo successo è la richiesta di finanziamenti più accessibili per le piccole e medie imprese della regione, che spesso incontrano difficoltà a ottenere prestiti tradizionali. Il progetto mira a sostenere la crescita delle imprese, facilitando l’accesso a capitali attraverso minibond. A questo punto, il totale previsto di 60 milioni appare ancora lontano dal raggiungimento, ma le aziende continuano a mostrare interesse.

Il programma Basket Bond della Regione Lazio per mini prestiti obbligazionari alle piccole e medie imprese ha portato finora all’emissione di 34 milioni di euro sui 60 milioni messi a disposizione fino a fine 2026. Le imprese coinvolte sono state ad ora 16. Lo ha detto l’assessore allo Sviluppo economico Roberta Angelilli al convegno organizzato da GA Alliance. «È una opportunità strategica di fare un cambio di paradigma e di aprirsi al mercato – ha spiegato – Abbiamo deciso di fornire questo strumento innanzi tutto perché le imprese lo chiedevano e in secondo luogo perché rappresenta la possibilità di andare oltre al credito tradizionale. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Basket Bond Lazio: 34 milioni di minibond emessi finora per finanziare 16 piccole e medie imprese

