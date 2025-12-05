Arrestato 20enne di Piedimonte San Germano | aveva truffato un anziano fingendosi carabiniere
Lo scorso 3 dicembre i Carabinieri di Piedimonte San Germano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un 20enne del posto, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Il provvedimento è. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
