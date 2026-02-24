Picchiato la notte di Pasqua clochard presenta il conto Chiesti i danni all’aggressore

Felice Loiacono, clochard, ha deciso di chiedere i danni all’uomo che lo ha picchiato nella notte di Pasqua, dopo essere stato ricoverato in ospedale per le ferite riportate. La sua denuncia mira a ottenere un risarcimento per le conseguenze dell’aggressione avvenuta nei giardini della stazione di Sarzana. La causa si apre ora davanti al Tribunale civile della Spezia, dove si discuterà la richiesta di risarcimento presentata dall’uomo.

La Spezia, 24 febbraio 2026 – Il nuovo capitolo dell’aggressione ai giardini della stazione ferroviaria di Sarzana avvenuta la notte di Pasqua 2024 che costò a Felice Loiacono un lungo ricovero nel reparto di rianimazione si sposta adesso nell’aula del Tribunale civile della Spezia. Infatti l’uomo, al tempo di 46 anni, attraverso il suo legale ha notificato al giovane aggressore (nel frattempo diventato maggiorenne) e anche ai suoi genitori il ricorso con cui chiede il risarcimento del danno. La somma di 50 mila euro richiesta comprende anche il risarcimento per il dolore provocato dalla morte del cane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

