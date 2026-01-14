Disabile picchiato in centro L’aggressore è un clochard che temeva di essere filmato

Un episodio di violenza si è verificato a Pietrasanta, dove un uomo disabile è stato aggredito da un senzatetto. L'aggressore, temendo di essere ripreso con il telefono, ha reagito con violenza, colpendo la vittima senza alcuna provocazione. L'episodio evidenzia problematiche legate alla sicurezza pubblica e alla convivenza in centro città. Le autorità stanno intervenendo per fare chiarezza e garantire la tutela dei cittadini.

Pietrasanta (Lucca), 14 gennaio 2026 – "Ma che fai, mi stai riprendendo con il telefono?". E giù botte, senza neanche attendere la risposta. Un pugno forte all'orecchio del malcapitato, poi un altro al braccio, procurandogli ferite e contusioni per le quali il pronto soccorso dell'ospedale "Versilia" ha dato dieci giorni di prognosi. Basterebbe già questo resoconto per suscitare lo sdegno dei tanti, tantissimi cittadini che conoscono la vittima del pestaggio, avvenuto venerdì pomeriggio in via Oberdan. Ma come se non bastasse l'insensatezza di un gesto violento e gratuito, ad aggravare questa triste storia è il fatto che l'aggredito è un disabile.

