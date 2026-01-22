Il ciclone Harry presenta il conto | danni per oltre 33 milioni nell’Agrigentino

Il ciclone Harry ha causato danni significativi nell’Agrigentino, con un costo stimato superiore a 33 milioni di euro. I numeri confermano la portata dell’evento atmosferico e l’entità dei danni subiti dalla zona. Questa situazione evidenzia l’importanza di interventi mirati per la gestione dei rischi e il recupero delle aree colpite.

Il ciclone Harry ha già presentato il conto anche all’Agrigentino. E i numeri, nero su bianco, restituiscono la dimensione di un impatto tutt’altro che marginale. Secondo la stima provvisoria elaborata dal Dipartimento regionale della Protezione civile sugli eventi meteo che hanno colpito la.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Il ciclone Harry avanza e l'allerta diramata sull'Agrigentino è gialla, il sindaco Micciché: "Scuole chiuse domani e martedì"Il ciclone Harry si avvicina all’Agrigentino, dove è stata emessa un’allerta gialla.

I danni del ciclone Harry nella zona sud, distrutto un lido: danni a un ristoranteIl ciclone Harry ha causato ingenti danni nella zona sud, con un lido completamente distrutto a Santa Margherita e danni a un ristorante a Ponte Schiavo.

