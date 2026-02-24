Picchiato fatto salire in auto e sequestrato | ventenne ritrovato in Carso indagini in corso

Un ventenne è stato picchiato,rapinato e costretto a salire in auto durante un sequestro lampo a Schio. La vittima è stata poi lasciata in strada nel Carso, dove è stata trovata dai passanti. La rapina si è verificata nel primo pomeriggio e gli investigatori stanno analizzando le testimonianze e le immagini di sorveglianza per identificare i responsabili. Le indagini continuano per chiarire i motivi dell'aggressione.

L'uomo, un ventitreenne di nazionalità bosniaca, sarebbe stato sequestrato a Schio, in provincia di Vicenza e scaricato a bordo strada appena fuori l'abitato di Opicina. Indagano i militari di Vicenza. Il giovane è stato portato al pronto soccorso, non è in pericolo di vita. L'ombra del regolamento di conti È stato scaricato in strada dopo essere rimasto vittima di un sequestro lampo avvenuto nel primo pomeriggio a Schio, in provincia di Vicenza. L'episodio di cronaca non è però avvenuto in strada per Basovizza, ma in via di Basovizza, vale a dire nel rione di Opicina. L'uomo, un ventitreenne di nazionalità bosniaca, è stato trovato all'altezza del civico 29 della via dai carabinieri del Radiomobile di Aurisina. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Via Emilia, incidente notturno: ventenne estratto dai vigili del fuoco e ricoverato in ospedale. Indagini in corso.Un giovane di 20 anni è stato estratto dall’auto ribaltata dai vigili del fuoco durante un incidente avvenuto sulla Via Emilia a San Martino in Strada.

Sequestrato, picchiato e minacciato con le armi per rubargli auto e soldi: tre arresti a GhediA Ghedi, Brescia, si sono concluse con tre arresti le indagini su un episodio di sequestro, violenza e minacce con armi ai danni di madre e figlio.

Bimbo di 13 anni picchiato a calci in faccia: naso rotto, lividi e contusioni: lite al McDonald’s di GiuglianoBimbo di 13 anni picchiato davanti al McDonald’s di Giugliano: 20 giorni di prognosi. La lite con un coetaneo. fanpage.it

Sabato pomeriggio un giovane egiziano è stato minacciato e picchiato per un cellulare. La polizia locale è intervenuta e ha fermato il rapinatore sul posto. - facebook.com facebook