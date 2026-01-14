A Ghedi, Brescia, si sono concluse con tre arresti le indagini su un episodio di sequestro, violenza e minacce con armi ai danni di madre e figlio. L'operazione ha portato all'arresto di cittadini indiani coinvolti in un tentativo di estorsione volto a ottenere auto e denaro tra Brescia e Mantova.

Ghedi (Brescia), 14 gennaio 2026 – Si conclude con tre arresti di altrettanti cittadini indiani il sequestro di madre e figlio a scopo di estorsione consumato tra le province di Brescia e Mantova. Anche le vittime sono indiane. I rapitori sono accusati di violenza, intimidazioni e porto abusivo di armi da fuoco. La drammatica vicenda ha avuto inizio giovedì 8 gennaio. Bersaglio dei malviventi sono stati una madre 54enne e suo figlio di 27 anni. L'obiettivo era estorcere un'auto di lusso e una consistente somma di denaro. La banda ha agito in modo sprezzante della vita e della sicurezza, arrivando a fare denudare il ragazzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sequestrato, picchiato e minacciato con le armi per rubargli auto e soldi: tre arresti a Ghedi

