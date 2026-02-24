Pollenza Riccardo picchia a sangue la mamma e poi si uccide a Civitanova Il padre Mario | Lei lo amava alla follia Cosa sappiamo

Riccardo ha aggredito violentemente la madre e poi si è tolto la vita a Civitanova, a causa di un conflitto familiare grave. La scena si è svolta in modo improvviso e drammatico, lasciando senza parole chi si trovava sul posto. Il padre, Mario, afferma che Riccardo era convinto che la madre fosse morta e aveva deciso di agire in quel modo. La polizia indaga sulle motivazioni di questa tragica sequenza.

POLLENZA «Ha pensato che la madre era morta e ha fatto questo gesto. Era deciso». Mario Merkuri, il papà di Riccardo, è convinto che il figlio venerdì scorso si sia tolto la vita gettandosi nelle gelide acque del porto di Civitanova perché convinto di aver ucciso la madre. La donna era stata aggredita selvaggiamente al volto nella loro casa di Pollenza ed era stata trovata dal marito in bagno a terra priva di sensi. «La madre lo amava alla follia - racconta ancora Mario al telefono -, anche se aveva torto lo difendeva sempre». 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

Riccardo Merkuri, 20enne di Pollenza, è stato trovato senza vita sul fondale del porto di Civitanova, dopo che aveva creduto di aver causato la morte della madre.

Un giovane di circa 20 anni ha aggredito violentemente la madre durante una lite in casa a Pollenza, poi è scappato.

