Il Treno del ricordo fa tappa a Reggio Calabria | un viaggio nella storia per le nuove generazioni
Il Treno del Ricordo arriva a Reggio Calabria, portando un viaggio nel passato per le scuole della zona. La mostra, che ripercorre le deportazioni degli italiani nei campi di concentramento durante la Seconda guerra mondiale, si ferma nella stazione cittadina dal 10 febbraio all’1 marzo. Decine di studenti partecipano ogni giorno, ascoltando le testimonianze e osservando fotografie d’epoca. La presenza del treno rappresenta un’occasione per riscoprire eventi che non devono essere dimenticati.
Dal 10 febbraio all'1 marzo torna il Treno del ricordo che attraverserà l'Italia con 11 tappe da Nord a Sud. Un viaggio della memoria che rievoca idealmente il percorso compiuto dagli esuli istriani, fiumani e dalmati, costretti nel secondo dopoguerra ad abbandonare le proprie terre pur di non rinunciare alla propria identità. Il convoglio storico, messo a disposizione dal gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e da Fondazione FS, ospita una mostra multimediale itinerante allestita in cinque carrozze.
