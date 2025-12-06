Più libri più liberi la protesta degli editori | coprono i libri con i teli e cantano Bella ciao davanti allo stand di Passaggio al bosco – Il video

L’appuntamento era per le 15 in punto. Circa la metà degli espositori di Più libri più liberi, la feria della piccola e media editoria di Roma, ha aderito allo sciopero di 30 minuti alzando dei teli sui propri stand in segno di protesta contro la partecipazione della casa editrice “Passaggio al bosco”, accusata di pubblicare testi che esaltano il nazifascismo. Durante l’iniziativa, i partecipanti hanno inoltre intonato Bella Ciao e scandito cori come «Ora e sempre resistenza» e «Via i fascisti dalla fiera». «La nostra azione è perché non vogliamo condividere uno spazio con chi non condivide valori democratici. 🔗 Leggi su Open.online