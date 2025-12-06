Più libri più liberi la protesta degli editori | coprono i libri con i teli e cantano Bella ciao davanti allo stand di Passaggio al bosco – Il video
L’appuntamento era per le 15 in punto. Circa la metà degli espositori di Più libri più liberi, la feria della piccola e media editoria di Roma, ha aderito allo sciopero di 30 minuti alzando dei teli sui propri stand in segno di protesta contro la partecipazione della casa editrice “Passaggio al bosco”, accusata di pubblicare testi che esaltano il nazifascismo. Durante l’iniziativa, i partecipanti hanno inoltre intonato Bella Ciao e scandito cori come «Ora e sempre resistenza» e «Via i fascisti dalla fiera». «La nostra azione è perché non vogliamo condividere uno spazio con chi non condivide valori democratici. 🔗 Leggi su Open.online
Altre letture consigliate
ANSA.it. . Più libri più liberi, la protesta contro l'editore Passaggio al Bosco. Molti espositori della kermesse romana coprono con teli e tendoni i loro stand #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Ecco l’intolleranza della sinistra. Il segretario del Pd di Roma Enzo Foschi si rifiuta di rispondere a “Il Giornale” dopo il “volantinaggio antifascista” fuori da Più libri più liberi. Chiedono di censurare gli editori, non rispondono ai giornali, sono loro i veri totalitari Vai su X
LETTURE/ “Più libri più liberi” (forse), tra diritti e amichettismo un’altra occasione mancata - La stessa impressione l’ha data la fiera Più libri più liberi, che domenica ha chiuso i battenti a Roma dopo quattro giorni che hanno visto l’avvicendarsi di 1. Riporta ilsussidiario.net
Più libri più liberi: suggerimenti per gli eventi del 9 dicembre - Tra volti noti del cinema, della musica, della tv e del giornalismo che si affiancano agli scrittori nella presentazione di libri ma anche nei dibattiti sui temi di attualità prosegue a La Nuvola dell ... Si legge su ilmessaggero.it
Più Libri più Liberi, perché molti artisti non parteciperanno più alla kermesse - Più Libri Più Liberi si è trovata al centro di una tempesta mediatica dai contorni sempre più divisivi. Come scrive dilei.it
Più Libri Più Liberi 2025: torna il bonus libro per i più giovani. Arrivano Jovanotti e Zerocalcare - Torna a Roma Più Libri Più Liberi, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria. romatoday.it scrive
Più libri più liberi. L’insostenibile leggerezza del leggere - Franz Kafka dà un altro criterio per la lettura: «Se il libro che stiamo leggendo non ci colpisce come un soffio di vento nel cranio, perché annoiarsi leggendolo? repubblica.it scrive
Al via Più libri più liberi, la fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria - Dal 4 all’8 dicembre torna a Roma Più libri più liberi, la fiera Nazionale dedicata alla Piccola e Media Editoria. romatoday.it scrive