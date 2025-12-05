Più libri più liberi la protesta degli editori contro Passaggio al Bosco
Sabato 6 dicembre tra gli stand di Più libri più liberi andrà in scena una protesta contro la presenza della casa editrice di estrema destra Passaggio al Bosco. A partire dalle 15, per 30 minuti alcuni editori che vendono i propri libri alla Nuvola dell’Eur oscureranno con teli neri i loro stand, rendendo inaccessibili gli spazi ai visitatori. Alla protesta hanno già aderito Fandango, Coconico press, Becco giallo, Edizioni eo, Playground, Momo, Caissa, Voland, Sur e Red Star Press, così come Arena Repubblica Robinson. L’elenco è in aggiornamento: l’azione di protesta collettiva è nata dagli editori che avevano firmato l’ appello diffuso prima dell’inizio della fiera romana da un centinaio di intellettuali e artisti, tra cui Zerocalcare ( che ha dato forfait ), Alessandro Barbero e Antonio Scurati. 🔗 Leggi su Lettera43.it
