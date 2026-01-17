Il Circolo PD organizza un dibattito pubblico dedicato ai motivi del NO alla riforma Nordio. L'incontro, parte di Tarantini Time Quotidiano, si concentrerà sulla petizione online, che ha raccolto oltre 500.000 firme in pochi giorni, e sui temi sollevati dai cittadini in vista del referendum costituzionale sulla giustizia. Un’occasione per approfondire le ragioni e ascoltare diverse opinioni sul tema.

Tarantini Time Quotidiano Un incontro pubblico durante il quale si parlerà dello straordinario traguardo raggiunto grazie alle 500mila firme raccolte in pochissimi giorni attraverso la petizione online lanciata dopo la richiesta di 15 cittadini in merito al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Il dibattito pubblico sarà introdotto da: – Giuseppe FORNARO – Segretario Circolo PD di Talsano Area interventi:- Avv. Massimo MORETTI – Portavoce Comitato Giusto Dire NO Taranto – Tiziana RONSISVALLE – Segretaria CGIL Taranto – Riccardo PAGANO – Presidente ANPI Taranto – Stefano GIOVE – Presidente Regionale ARCI Puglia Partecipano: – Mino BORRACCINO – Consigliere Regionale – Luana RISO – Consigliera Comunale – Stefano PANZANO – Consigliere Comunale – Oscar LA GIOIA – Vice Presidente Kyma Servizi L’autonomia e l’indipendenza della magistratura sono un pilastro della nostra democrazia e, per tali motivi, occorre spiegare quali sono le modifiche introdotte perché non riguardano solo la separazione delle carriere dei magistrati. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Il Circolo PD organizza un dibattito pubblico per discutere dei motivi del NO alla riforma Nordio

Leggi anche: “Ecco i dieci motivi per dire no alla riforma Nordio”: il video dei giovani magistrati contro la separazione delle carriere

Leggi anche: Giustizia, verso il referendum del 2026: incontro pubblico all’Anteo sulla riforma Nordio

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Giustizia al Circolo della Caccia. Dibattito con Barbera e Manes - È questo il titolo dell’evento che questa sera riempirà il Circolo della Caccia, che ha organizzato una serata ad ... ilrestodelcarlino.it

L'Anmi di Arezzo organizza per domani alle 16 presso il Circolo Artistico l'incontro. "Dialoghi sulla riforma della magistratura". Interverranno Roberto Romboli del Csm, Eriberto Russo, avvocato già segretario dell'Unione delle Camere penali e Rocco Maruotti s - facebook.com facebook