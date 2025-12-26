Addio a Ruth Bourne veterana della II guerra mondiale morta a 99 anni | la donna che visse due volte decifrando i codici segreti dei nazisti

C’è stato un tempo in cui la salvezza dell’Europa non passava solo attraverso il fuoco dei cannoni, ma attraverso il ticchettio incessante di macchine elettro-meccaniche e il silenzio assoluto di chi le azionava. Mentre gli uomini combattevano al fronte, a Bletchley Park e nei suoi avamposti segreti, un “esercito invisibile” di giovani donne combatteva una guerra di bit e ingranaggi contro l’impenetrabile codice Enigma. Tra loro c’era Ruth Bourne, una delle ultime “codebreaker” di Alan Turing, fuggita all’oblio della storia solo grazie alla forza della sua memoria. Oggi, con la sua scomparsa a 99 anni, l’occidente perde una delle sue sentinelle più silenziose e determinanti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

