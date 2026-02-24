Pettorino CNA Orafi | Serve confronto per garantire ai giovani un futuro reale e condiviso
Pettorino, rappresentante di CNA Orafi, denuncia che la mancanza di dialogo fra le parti ostacola il futuro dei giovani nel settore. La sua affermazione deriva dalla difficoltà di creare opportunità concrete e condivise per le nuove generazioni di artigiani. Durante un recente incontro all’università, si è discusso di come rafforzare la collaborazione tra istituzioni e imprese per favorire la crescita del settore. La questione resta aperta e richiede interventi pratici e immediati.
Tempo di lettura: 3 minuti Nell’ambito delle attività del Progetto Prin Dein SIte in svolgimento presso l’ Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, lo scorso 20 febbraio si è svolto un importante convegno dal titolo: “L’handmade in Italy per lo sviluppo locale – Prin DeinSite”, promosso dal Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Ateneo, insieme a quello di Design, Comunicazione e Moda. L’incontro, mirato a presentare le metodologie e i risultati, attraverso la mostra degli artefatti realizzati durante le attività dei workshop “Tarsia lignea” e “Cammeo e Corallo”, e la piattaforma DeinSite, ha evidenziato la fondamentale importanza della collaborazione tra design, artigianato e nuove tecnologie sotto l’egida della grande tradizione artigiana di CNA le cui sinergie accademiche e aziendali garantiscono alle nuove generazioni il bagaglio necessario per affrontare le sfide future. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
