Petardo esploso in stazione sul treno scatta il sistema antincendio | caos e paura

Un petardo esploso vicino ai binari ha causato il rapido attivarsi del sistema antincendio a bordo di un treno pieno di studenti. L'esplosione ha generato panico tra i passeggeri e ha costretto il convoglio a fermarsi immediatamente. I passeggeri sono rimasti bloccati per diversi minuti mentre i soccorritori intervenivano sul posto. La scena si è svolta in una stazione molto frequentata e ha attirato l’attenzione di numerosi passanti.

Un petardo esploso a pochi passi dai binari, l’allarme antincendio che scatta e il treno, pieno di studenti, costretto a fermarsi. È successo ieri pomeriggio, lunedì 23 febbraio, alla stazione ferroviaria di Edolo, generando momenti di trambusto e paura tra i passeggeri. Erano poco dopo le 16: il petardo sarebbe esploso proprio mentre il convoglio della linea Brescia-Edolo stava per ripartire. Il botto ha fatto scattare immediatamente il sistema antincendio di uno dei vagoni, bloccando la corsa e costringendo i passeggeri a scendere in fretta e furia. Un gran bel trambusto, ma nessuna grave conseguenza, per fortuna. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Panico e caos sul treno, minaccia i passeggeri con le forbici. Arrestato alla stazioneUn uomo ha creato momenti di tensione a bordo di un treno in transito tra Montecatini Terme e altre località, minacciando i passeggeri con un paio di forbici.

Travolto da un treno merci, muore 44enne a Codogno: stazione paralizzata e caos sui binari per oltre due oreUn uomo di 44 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno merci a Codogno, causando l’interruzione totale del servizio ferroviario.

Petardo in stazione, treno fermato e panico tra gli studentiPetardo fatto esplodere in stazione a Edolo: treno bloccato, allarme antincendio e 16enne denunciato per interruzione di pubblico servizio. elivebrescia.tv

Inciviltà e violazioni delle norme sui busInciviltà e violazioni delle norme sui bus ... msn.com

PETARDO AD AUDERO, IL COLPEVOLE PERDE 2-3 DITA Secondo quanto raccontato dal Corriere della Sera, il responsabile dell’accaduto durante Cremonese-Inter, avrebbe pasticciato con un altro petardo che gli sarebbe poi esploso in mano. Perdendo c - facebook.com facebook

Lautaro ci mette la faccia e chiede scusa ad Audero Un petardo lanciato dai tifosi dell'Inter è esploso accanto al portiere della Cremonese #Lautaro #CremoneseInter #SerieAEnilive #DAZNBetClub #DAZN x.com