Travolto da un treno merci muore 44enne a Codogno | stazione paralizzata e caos sui binari per oltre due ore

Un uomo di 44 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno merci a Codogno, causando l’interruzione totale del servizio ferroviario. La tragedia si è verificata intorno alle otto del mattino, quando il treno ha investito il pedone che attraversava i binari impropriamente. La stazione è rimasta bloccata per oltre due ore, con i binari pieni di persone e mezzi di emergenza. La scena ha attirato numerosi passanti e operatori sul posto.

Codogno (Lodi), 23 febbraio 2026 – Mattinata drammatica, quella di oggi lunedì 23 febbraio 2026, alla stazione ferroviaria di Codogno. Un uomo di 44 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno merci sul binario 2, poco prima delle 9, nella zona di piazzale Cadorna. La circolazione ferroviaria è stata immediatamente bloccata, con pesanti ripercussioni sulle linee Milano–Piacenza e Mantova–Cremona–Lodi–Milano. Uno stop durato sino alle 11.20 quando la circolazione ferroviari è lentamente ripresa. I soccorsi. Sul posto sono intervenuti 118, Croce Rossa di Codogno, automedica, vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale e Polfer. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Travolto da un Frecciarossa in stazione: anziano muore sui binariUn uomo di circa settant’anni è morto questa mattina alla stazione di Mori.

Leggi anche: Scivola sui binari e viene travolto da un treno a Inverigo: Gabriele Vincenzi muore dopo 2 anni

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ha le cuffie e non sente arrivare il treno, 17enne muore nel Trapanese; Trapani, ascolta musica con le cuffie e non sente l'arrivo del treno: muore a 17 anni; Pisa, uomo di 54 anni muore travolto da un treno mentre cerca di attraversare i binari; Travolto dal treno in corsa, pesanti ritardi sulla linea adriatica.

Il 17enne ucciso da un treno era in Sicilia per un visita al padre: Voleva imparare l’italianoEra venuto in Italia per fare una visita al padre che vive in Sicilia il ragazzo tunisino di diciassette anni morto ieri dopo essere stato travolto da un treno sulla tratta Trapani-Castelvetrano. La t ... fanpage.it

Ha le cuffie e non sente l'arrivo del treno, diciassettenne muore nel TrapaneseIl ragazzo, residente a Campobello di Mazara, è stato investito sulla tratta Trapani-Castelvetrano, all'altezza di contrada San Nicola. Ripreso nel pomeriggio il traffico ferroviario che era rimasto ... tg24.sky.it

Pisa, uomo di 54 anni muore travolto da un treno mentre cerca di attraversare i binari x.com

Morto travolto da un treno un giovane tunisino che stava lavorando in un campo agricolo vicino ai binari. Sembra indossasse delle cuffie che gli hanno impedito di sentire l’arrivo del convoglio - facebook.com facebook