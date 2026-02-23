rogoredo fermato per omicidio volontario il poliziotto che ha ucciso mansouri

Carmelo Cinturrino, assistente Capo della Polizia di Stato, è stato fermato per aver ucciso Mansouri a Rogoredo. La decisione arriva dopo un'indagine che ha raccolto prove sul suo coinvolgimento diretto nel fatto. Gli agenti hanno eseguito il fermo questa mattina, nel suo domicilio, e ora si attendono sviluppi sul caso. La vicenda ha suscitato molta attenzione tra i residenti della zona.

La Polizia di Stato ha eseguito il fermo di indiziato di delitto a carico di Carmelo Cinturrino, assistente Capo della Polizia di Stato, gravemente indiziato del reato di omicidio volontario ai danni di Mansouri Abderrahim, avvenuto a Rogoredo il 26 gennaio. Il provvedimento restrittivo arriva a seguito degli approfondimenti investigativi condotti dalla Squadra Mobile e dal Gabinetto Regionale Polizia Scientifica della Polizia di Stato, con il coordinamento dalla Procura della Repubblica, e in particolare sulle risultanze di sommarie informazioni testimoniali, interrogatori, analisi delle telecamere e dispositivi telefonici e accertamenti di natura tecnico scientifica, che hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’evento. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Rogoredo, fermato per omicidio volontario poliziotto che ha ucciso MansouriCarmelo Cinturrino, assistente Capo della Polizia di Stato, è stato arrestato per aver ucciso un uomo a Rogoredo.

Rogoredo, fermato il poliziotto Carmelo Cinturrino per omicidio volontarioCarmelo Cinturrino, assistente Capo della Polizia di Stato, è stato fermato per aver sparato e ucciso Mansouri Abderrahim durante una lite in via Rogoredo.

Carmelo Cinturrino, fermato il poliziotto che ha sparato Zack alla testa

Argomenti discussi: Picchia e accoltella due 18enni dopo aver consumato droga in casa: arrestato un 17enne; Omicidio a Rogoredo, la Procura di Milano indaga su presunti scambi illeciti tra agenti e spacciatori; Chi è Carmelo Cinturrino, l’agente ‘Luca’: dal pizzo alla protezione ai pusher, dagli arresti disinvolti allo sparo in testa a Zack; Rogoredo non è un caso isolato.

Poliziotto indagato per omicidio a Rogoredo, la destra in retromarcia: Fare chiarezza senza scontiDa Piantedosi a Salvini e FdI si abbassano i toni dopo la svolta nell’inchiesta sull’uomo ucciso dall’agente al bosco della droga ... milano.repubblica.it

Pusher ucciso a Rogoredo, si aggrava la posizione dell’agente che ha sparato: cosa sappiamoSi sta delineando una messinscena sulla finta arma che Abderrahim Mansouri avrebbe puntato contro i poliziotti. Quattro sono indagati per favoreggiamento: potrebbero aver coperto il collega Carmelo ... lettera43.it

TRE ARRESTI / CORVETTO / VIA GIOVANNI BATTISTA CASSINIS Lingotti e gioielli per 70mila euro trovati in un tubo di Pringles: i truffatori traditi dal tettuccio rosso Gli agenti della polizia locale hanno fermato l'auto sospetta vicino a Rogoredo -- Lingotti e gioi - facebook.com facebook

È indagato per omicidio volontario il poliziotto che lunedì ha sparato e ucciso un uomo di origini marocchine di 28 anni, che gli avrebbe puntato contro una pistola, risultata poi a salve, in via Impastato nel quartiere milanese di Rogoredo, durante un servizio di x.com