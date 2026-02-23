Rogoredo fermato per omicidio volontario il poliziotto che ha ucciso Mansouri

Carmelo Cinturrino, assistente Capo della Polizia di Stato, è stato fermato per aver ucciso Mansouri a Rogoredo. La decisione arriva dopo un'indagine che ha raccolto prove sul suo coinvolgimento diretto nel fatto. Gli agenti hanno eseguito il fermo questa mattina, nel suo domicilio, e ora si attendono sviluppi sul caso. La vicenda ha suscitato molta attenzione tra i residenti della zona.
La Polizia di Stato ha eseguito il fermo di indiziato di delitto a carico di Carmelo Cinturrino, assistente Capo della Polizia di Stato, gravemente indiziato del reato di omicidio volontario ai danni di Mansouri Abderrahim, avvenuto a Rogoredo il 26 gennaio. Il provvedimento restrittivo arriva a seguito degli approfondimenti investigativi condotti dalla Squadra Mobile e dal Gabinetto Regionale Polizia Scientifica della Polizia di Stato, con il coordinamento dalla Procura della Repubblica, e in particolare sulle risultanze di sommarie informazioni testimoniali, interrogatori, analisi delle telecamere e dispositivi telefonici e accertamenti di natura tecnico scientifica, che hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’evento. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

